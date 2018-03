fra, Novinky

Zajímavé je, že každou porotu zaujalo jiné auto. Zatímco v Evropě zabodovalo Volvo XC40, celosvětovou porotu pak Volvo XC60. Podobný kousek, kdy si oba tituly odvezla jedna automobilka, se stal naposledy v roce 2013, kdy získal ceny Volkswagen, ale s jediným modelem – Golf.

Pojďme se však podívat na výsledky ankety trochu podrobněji, protože jsou velmi zajímavé. Tak například do finále té hlavní ceny se dostala pouze vozidla typu SUV – Mazda CX-5, Range Rover Velar a právě Volvo XC60.

Titulem loňského vítěze se chlubí Jaguar F-Pace

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Jako každý rok, i tentokrát se dávají ještě ceny v dílčích kategoriích:

Městské auto – Volkswagen Polo

Luxusní vůz – Audi A8

Výkonný vůz – BMW M5

Cena za design – Range Rover

Ekologický vůz – Nissan Leaf

Jak jste si jistě všimli, mezi vítězi není jediný americký vůz. A to je co říct. Často porota nechala alespoň nějaké ceny na americké půdě, i když to někdy vypadalo trochu podivně. Letos se ukázala nadvláda evropských a japonských značek v plné síle. Třeba ve finále luxusních vozů byla dvě Porsche (Cayenne a Panamera) a k tomu Audi a u sportovních vedle BMW M5 stanul Lexus LC 500 a Honda Civic Type R. Jen u ekologických vozů se dostal mezi finalisty jediný americký vůz – Chrysler Pacifica Hybrid.