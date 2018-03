fra, Novinky

Proč Volvo XC90, které jelo po silnici, nezabrzdilo před ženou přecházející silnici? Tma by senzorům vadit neměla. I standardní automobil má v sobě zabudovaný aktivní systém nouzového brzdění, který by měl na takové situace reagovat a měl by brzdit. Znamená to tedy, že sériový model Volva by tohle také nezvládl?

„Nechceme, aby lidé byli zmateni nebo si mysleli, že šlo o selhání našich technologií, které dodáváme společnosti Volvo, protože tomu tak není,“ řekl pro Automotive News Europe tiskový mluvčí firmy Aptive Zach Peterson. Podle něj totiž tyto systémy jsou na vozidlech autonomního řízení společnosti Uber vypnuty. „Standardní pokročilý systém jízdní asistence Volvo XC90 nemá nic společného s autonomním řízením společnosti Uber.“

Sériové vozy Volvo totiž disponují pokročilými systémy, které mají snižovat riziko fatálních nehod na minimum. Jde o systémy sledování okolí vozu s aktivními zásahy do řízení, kdy v případě, jaký se stal minulý týden v arizonském Tempe, by automobil zaregistroval blížícího se chodce a začal by prudce brzdit. Volvo s těmito systémy chce dosáhnout stavu, kdy za rok ani jeden vůz značky Volvo nikoho neusmrtí ani nebude usmrcen cestující uvnitř.

Nehoda auta bez řidiče

Nehoda, ke které se vracíme, se stala v noci na běžné čtyřproudé silnici v arizonském Tempe. Vůz Volvo XC90, který provozuje taxislužba Uber, jel v autonomním režimu, tedy bez zásahu řidiče. Za volantem seděla operátorka Elaine Herzberg, která měla sledovat cestu před sebou a v případě nebezpečí reagovat. Záznamy ale ukazují, že ve tmě přecházela žena s kolem a těsně před vozem se objevila. Ten ji srazil a žena na následky zranění zemřela. Operátorka v čase srážky nesledovala silnici, takže vnitřní kamera zaznamenala až její úlek.

Policie pro San Francisco Chronicles přesto vydala prohlášení, že ze záznamů kamer je jasné, že na tuto situaci nemůže reagovat jakékoli auto, ať už s řidičem nebo bez něj. Šlo o tak rychlý a neočekávaný okamžik, že nešlo srážce zabránit.

Přesto se vyrojila spousta pochybností ohledně autonomních vozidel a jejich bezpečnosti. Proč vůz nezachytil ženu a nezačal brzdit? Proč se nesnažil srážce vyhnout? Kdo je za nehodu zodpovědný?