mb, Novinky

Nebudeme chodit kolem horké kaše - když si do Bentley Bentayga objednáte hodinky Breitling Mulliner Tourbillon, dostanete se s cenou vozu bez problému vysoko nad 10 miliónů korun. Karlmann King však stojí 1,56 miliónu liber, tedy v přepočtu zhruba 45,4 miliónů korun.

Co za své peníze dostanete? Cynik by řekl, že pouze překarosovaný pick-up truck Ford F-550, ale to není zrovna přesné. Karlmann King vypadá jako něco, čím by jezdil Batman, kdyby přesedlal na SUV.

Designéři možná brali inspiraci z Lockheedu F-117 Nighthawk.

FOTO: Karlmann

Pod designem je podepsaná čínská firma IAT, která dle vlastních slov chtěla nabídnout „stealth” vozidlo, které zároveň nabízí „bezprecedentní vizuální hostinu”. I přes matný černý lak by ale nápadnější vůz na silnici člověk pohledal.

Na jakou klientelu tohle SUV myslí, je nasnadě zejména z designu interiéru. Snaha o špičkový luxus tu hraničí až s kýčem. O prostor však majitel a jeho doprovod na zadních sedadlech - čekali jste snad, že tohle auto má majitel sám řídit? - ochuzeni opravdu nebudou.

Kabina balancuje na hraně nevkusu. S fialovým čalouněním je možná i za ní.

FOTO: Karlmann

O zábavu při jízdě také ne - na palubě je kávovar, elektricky výsuvné stolečky, televize s rozlišením 4K UHD, PlayStation 4 a za příplatek můžete mít satelitní televizi a satelitní telefon. Samozřejmostí je lednička, která pojme tři lahve šampaňského, a palubní trezory.

Z Fordu F-550 pochází také pohonné ústrojí, což znamená 6,8l vidlicový desetiválec Triton. Podle webu Fordu tento motor nabízí 292 koní a 575 Nm, ovšem dle webu AutoExpress byl výkon zvýšen někam ke 400 koním. Motor je spojen s šestistupňovou automatickou převodovkou a zabírá na všechna čtyři kola.

Má sice velký motor, ale také spoustu hmotnosti, takže maximálka je jen 140 km/h.

FOTO: Karlmann

King váží 4 500 kg, ovšem bojíte-li se o svůj život, můžete si připlatit za pancéřování, které k hmotnosti přihodí další tunu a půl. Karlmann King je 5 990 mm dlouhý, 2 480 mm široký a jeho maximální rychlost je 140 km/h.

King má být vyráběn v Evropě a podle dostupných informací má vzniknout méně než tucet těchto aut. To majitelům zajistí značnou exkluzivitu, byť do jisté míry falešnou. Zprávu o tom, že by všechny byly vyprodané, zatím nemáme.