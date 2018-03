mb, Novinky

Když se řekne Aston Martin Lagonda, většině lidí se vybaví ohyzdný čtyřdveřový sedan z 80. let. Anebo jeho moderní, ale opět ne zrovna krásná inkarnace pod názvem Lagonda Taraf, které Aston vyrobil 200 kusů po miliónu liber od roku 2015.

Ženevský autosalon však představil něco nového, něco, s čím chce Aston Martin vstoupit do elektromobilní budoucnosti. Studie se jmenuje „Lagonda Vision Concept” a jak je nasnadě už z názvu, nepředstavuje auto, které máme za pár let čekat na silnicích, ale spíš vizi budoucnosti.

Aston Martin Lagonda Vision Concept

FOTO: Aston Martin

Na první pohled člověka upoutá jedna věc - tenhle Aston v podstatě nemá kapotu. Je to do očí bijící proto, že Astony byly vždycky známé svými dlouhými kapotami, pod kterými ukrývaly šesti-, osmi- a dvanáctiválcové motory.

Právě tenhle fakt je klíčovým prvkem konceptu. Je elektrický, takže žádnou velkou kapotu nepotřebuje. To znamená, že designéři můžou postavit interiér tak, jak chtějí - s důrazem na luxus, prostor, sportovnost, rodinu, prostě úplně cokoliv - a pak navrhnout karoserii kolem něj.

Ovšem je potřeba dbát na aerodynamické vlastnosti, aby vůz měl při jízdě co nejmenší spotřebu elektřiny, a také na to, že je třeba někam uložit zavazadla. Nutnost umístění velkého spalovacího motoru s jeho chladicím systémem, který potřebuje dostatečný přívod vzduchu, ale zcela odpadá.

Aston Martin Lagonda Vision Concept

FOTO: Aston Martin

Baterie jsou uloženy v podlaze a elektromotory na nápravách zas tolik místa nezabírají, byť i tyto komponenty potřebují své chlazení. Vůz je připraven na novou generaci akumulátorů, tzv. solid state, které nemají tekutý elektrolyt, a nemají tak velké riziko požáru.

Proto může být Lagonda Vision Concept kratší, ale zároveň prostornější než tradiční limuzíny. „Lagonda nepotřebuje zabírat spoustu místa na silnici nebo ostentativně ukazovat bohatství. Je to jako srovnávat Concorde s první třídou klasického letadla,” uvažuje Marek Reichman, kreativní ředitel Aston Martinu.

Dlužno podotknout, že Lagonda není prvním elektromobilem s takovýmto řešením, ale Tesla Model S zvolila design s rozměrnější kapotou, přeci jen bližší běžnému smrtelníkovi. Takový Volkswagen I. D. Vizzion je však rozměry karoserie mimo prosklenou část Lagondě dost podobný. [celá zpráva]

Aston Martin Lagonda Vision Concept

FOTO: Aston Martin

V interiéru dnešních luxusních aut dostanete kožené sedačky a tlusté koberce. V minulosti však byla kůže utilitárním potahem a látka byla považována za prémiovější. V tomto duchu se nese i kabina Lagondy - sedačky jsou čalouněny ručně tkaným vlněným potahem. Kromě toho v interiéru najdete také keramické obložení a samozřejmě karbon a dřevo.

Nejluxusnějším prvkem však má být způsob, jakým se dovnitř nastupuje. Protože strukturální pevnost zajišťuje podlaha, můžou být otvory o to větší, takže s dveřmi se otvírá i část střechy. Můžete tak do auta nastoupit vzpřímeně a pak si sednout jako doma do křesla.

Aston Martin Lagonda Vision Concept - 2018

FOTO: Aston Martin

Lagonda Vision Concept samozřejmě myslí i na autonomní jízdu, je prý schopný autonomní jízdy úrovně 4. To znamená, že řidiče nepotřebuje pro běžné silnice a běžné jízdní situace. Volant a pedály však má, ať už pro nestandardní situace, pro chvíle, kdy ho chcete řídit sami nebo chcete, aby vás vezl šofér.

Výkon elektromotorů či jízdní dynamika zveřejněny nebyly. Víme ale, že baterie mají stačit k dojezdu zhruba 644 kilometrů v reálném světě a že systém pohonu všech kol má dokázat přenést až 100 % dostupného točivého momentu na jediné kolo podle jízdní situace a požadavků řidiče.