maž, Novinky

Druhá generace novodobého Brouka se stále prodává, v Česku stojí od 425 tisíc. V nabídce je nejenom kupé, ale i kabriolet. Patrně tak tomu bude pouze letos a automobilka následně ukončí výrobu.

Welsch pro Autocar uvedl, že retro modelem, který má šanci na vzkříšení, by mohla být elektrická verze Microbusu (T1) z roku 1950. Na trh by mohl přijít v letech 2021 či 2022 a využíval by novou platformu pro elektrické vozy MEB.

Novodobá reinkarnace modelu Brouk přišla v roce 1997. Automobil postavený na základech modelu Golf ale nedovedl zažehnout potřebnou vlnu retro zájmu na rozdíl například od modelu Mini. Přesto přišla druhá generace (2011), která ale bude na dlouhou dobu poslední.

Volkswagen T1 a poslední generace T6

FOTO: Martin Žemlička, Novinky