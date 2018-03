Ženevský stánek automobilky Škoda žije zejména novým konceptem Vision X, který se některým z nás představil už včera. Dnešní tisková konference nepřinesla téměř žádné nové informace. [celá zpráva]

Ovšem, slovo „téměř“ je důležité. Vision X je pilotním konceptem služby, nazvané „Smart Plug-in“. Nesouvisí s nabíjením, nýbrž s hledáním parkovacího místa. Když do navigace Visionu X zadáte cíl cesty, můžete v jeho blízkém okolí vyhledat volná místa k parkování.

Vůz vás k nim navede a posledních několik stovek metrů můžete dojít buď pěšky, nebo na elektrickém longboardu, které Vision X vozí v kufru a za jízdy nabíjí z vlastních zdrojů. Zajímavé na této funkci je, že podle videa umí najít i parkovací místa na ulici. Už nyní v některých českých městech probíhá testování této novinky.

Škoda Vision X si vozí v kufru elektrické longboardy.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

19 nových modelů do roku 2020, 10 elektrifikovaných aut do roku 2025

Jak známo již z dřívějška, produkční verzi Škody Vision X můžeme očekávat na silnicích v roce 2019. Představení produkčního vozu máme očekávat na ženevském autosalonu 2019. Kromě toho přijdou příští rok také první dvě elektrifikované škodovky – Superb Plug-in a elektrická verze supermini Citigo.

Jak jsme se také dozvěděli na tiskové konferenci, o rok později můžeme očekávat první elektrické SUV značky Škoda. To má stát na platformě MEB a na jedno nabití ujet 500 kilometrů. Celkem má do roku 2025 být v nabídce Škodovky 10 elektrifikovaných modelů. Co je působivější, je plán představit 19 nových modelů do roku 2020.

Škoda Kodiaq Laurin & Klement v Ženevě

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Kodiaq L&K má digitální přístrojový štít a falešné koncovky výfuků

Jak bylo také slíbeno, Škoda do Ženevy přivezla vrchol nabídky modelu Kodiaq, verzi Laurin & Klement. Po stránce výbavy je na něm nejzajímavější displej místo budíků. Palivoměr a teploměr chladicí kapaliny po stranách asi nebudou příliš přesné, ale vypadá to, že variabilita displeje bude obrovská.

Digitální přístrojový štít vypadá velmi zajímavě.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Nejluxusnější Kodiaq má také nová kola a nárazníky. Pod tím zadním si všimněte chromované linky, která v rozích naznačuje koncovky výfuku. Je to skutečně jen náznak, opravdový výfuk je schovaný pod nárazníkem. Stejné řešení designéři zvolili u Kodiaqu Sportline, který je v Ženevě také k vidění.

Škoda Kodiaq Sportline v Ženevě

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Naopak Superb Sportline, další z červených aut na stánku Škodovky, má výfuky poctivé, podobné spíš těm na Octavii RS než na Kodiaqu. Zajímavá jsou na něm také kola, která připomínají list kotoučové pily. A i on dostal digitální přístrojový štít.

Škoda Superb Sportline v Ženevě

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Fabia se s faceliftem příliš nezměnila

A konečně si můžeme prohlédnout i omlazenou Fabii. Největší změny se odehrály na přídi, kde najdeme nové světlomety a lehce upravenou masku chladiče. Při pohledu ze strany působí příď trochu víc vystrčená dopředu. [celá zpráva]

Faceliftovaná Škoda Fabia v Ženevě

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Vzadu si všimněte světel, která vypadají jako u faceliftované Octavie. V kabině se příliš změn neodehrálo, na první pohled je patrný nový volant a budíky. V případě verze Monte Carlo stojí za zmínku i sedačky s poměrně výrazným bočním vedením, a to i na sedáku.

Fabia Monte Carlo dostala sportovnější sedačky.

FOTO: Marek Bednář, Novinky