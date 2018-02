Jestli jste opravdovými fanoušky modrého oválu, tohle auto by mělo být vaším jasným favoritem na ten pomyslný nejvyšší stupínek na žebříčku vašeho chtíče. Ford Torino King Cobra je totiž to „nej”, co byste si mohli přát. Pochází z let 1969-1970 a byly vyrobeny pouze tři kusy. Jde totiž o jakési meziobdobí, kdy se uvolnily předpisy v sérii NASCAR a Ford hledal následovníka pro Torino Talladega, který by dokázal soupeřit se známou aerodynamickou střelou Plymouth Superbird. Tehdy se věřilo, že aerodynamika výrazně pomůže zrychlit vozy.

Ford Torino King Cobra (1970)

FOTO: MotorGT

Jenže King Cobra nikdy nebyla vyrobena přímo pro závody kvůli změnám pravidel. Mělo vzniknout mezi 500 až 3000 kusy, ale na světě se objevily pouhé tři vozy. Ty nikdy nezávodily. Přitom ta karoserie si o to přímo říká. Je extrémně dlouhá. Příď je špičatá a světla mají kryty, které se dají nasadit v případě potřeby dosažení co nejlepší aerodynamiky. Záď pak pokračuje daleko v jemných náznacích žraločích ploutví, ale jen v takové velikosti, aby pak plynule navázala na odtrhovou hranu.

Bud Moore, který tehdy jezdil s vozy NASCAR, měl úzké vztahy s Fordem, a tak dvě ze tří aut odkoupil a jedno z nich pak následně odprodal. Jenže nový majitel zřejmě nebyl ani fanoušek, ani odborník. Nechal auto hnít na poli v Jižní Karolíně. Jenže o tomhle zcela zničeném unikátu se nadšenci přece jen dozvěděli, vytáhli ho a nechali kompletně zrestaurovat. Škoda jen, že motor v autě už nebyl. Ale to nevadí. Nasadili do něj Boss 429 V8 s čtyřstupňovou převodovkou. Co bylo pod kapotou původně? To není jisté. Jeden z vozů měl mít 429 Super Cobra Jet V8 a druhý 429 Cobra Jet, o třetím nejsou informace známy.

FOTO: MotorGT

Pokud tedy chcete, můžete si tento superkousek koupit. Jeho cena ale není vůbec lidová. Na MotorGT si ho můžete pořídit za 459 900 dolarů (9,5 miliónů korun), přičemž i ten nový Ford GT je levnější. Ale ten nedostanete, protože značka s nimi dělá takové obstrukce, že spousta opravdu věrných a movitých zákazníků se kvůli němu se Fordem rozkmotřila.