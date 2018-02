Pro rapid v obou verzích se nabízel motor 1,4 TDI (66kW) a 1,6 TDI (85 kW), pro fabii třetí generace byl nedostupný.

Současný rapid, který by měl příští rok přijít v nové generaci a s jedinou karosářskou verzí, tak patrně po jeho zbývajících dvanáct měsíců života čeká stejný postup jako v případě fabie. To by znamenalo výhradně tříválcové agregáty o objemu jeden litr s výkony 44 kW (60 k), 55 kW (75 k), 70 kW (95 k) nebo 81 kW (110 k).

Škoda Fabia (facelift, 2018)

FOTO: Škoda Auto

„Z dlouhodobého hlediska se zástavbovost dieselových pohonných jednotek v segmentu menších modelů pohybovala na hranici několika málo procent, výjimku tvoří pouze větší dodávky firmám a velkoodběratelům,” uvedl ke kroku mladoboleslavské automobilky mluvčí Vítězslav Pelc.

S diesely se počítá u větších vozů



V Česku se zástavbovost TDI motorů do současné fabie pohybovala do deseti procent, obdobně v sousedním Německu. Britský trh měl proti českému v případě druhého nejmenšího vozu značky Škoda poloviční podíl dieselů, švédský dokonce jen jednoprocentní.

„I do budoucna počítáme s technologií dieselových agregátů, jejich potenciál ještě není zcela vyčerpán. V segmentu menších vozů však moderní dieselové agregáty vyžadují pro splnění emisních požadavků velmi drahé technologie, které přestávají být pro cenově senzitivní zákazníky akceptovatelné,” dodal Pelc.

Fabia, včetně verze kombi se ve světové premiéře ukáže začátkem března na ženevském autosalonu. [celá zpráva]