Pro pětadvacet rychlých a velmi bohatých fanoušků značky Jaguar bude legendární závoďák D-Type skvostným kouskem do sbírky.

Jde o druhé „dokončení” výrobní série po modelu XK SS, na který jsme se mohli podívat v předposlední epizodě motoristického pořadu The Grand Tour. [celá zpráva]

Obecně je známější model E-Type, jednak pro své úžasné křivky a jednak proto, že s ním jezdil - a také ho pořádně natáhl - herec Louis de Funès ve filmu Tonoucí se stébla chytá. D-Type nicméně vyhrál čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans, nejslavnější závod světa, třikrát za sebou - v letech 1955, 1956 a 1957.

Vypadá jako D-Type „Longnose” z roku 1956, ale je to zbrusu nové auto.

FOTO: Jaguar

V 50. letech Jaguar plánoval výrobu 100 kusů tohoto modelu. Vzniklo ale jen 75, takže po vzoru onoho XK SS bude zbylých pětadvacet dovyrobeno nyní. Ručně, v rámci divize Jaguar Classic a přesně podle původních specifikací.

Jako rok výroby bude samozřejmě uveden 2018, takže dané auto na veteránské značky nepostavíte. Je vůbec otázka, zda s ním bude možné jezdit po veřejných silnicích, když nebude splňovat dnešní bezpečnostní ani emisní požadavky.

Vše je postaveno podle původních specifikací, včetně řadového šestiválce s karburátory.

FOTO: Jaguar

Na videu a obrázcích si můžeme prohlédnout verzi „Longnose”, tedy „dlouhý nos”, podle specifikací roku 1956. Je nazvaná podle prodloužené kapoty. Oproti „Shortnose”, „krátký nos”, z roku 1955 má kromě kapoty také ploutev za hlavou řidiče, širší hlavu válců řadového šestiválce a brzdové třmeny umožňující rychlou výměnu.

Zákazníci si budou moci z těchto dvou variant vybrat, když si budou vůz objednávat. Jaguar Classic už objednávky přijímá a troufneme si říci, že zájem sběratelů bude velký. Cena nebyla zveřejněna, ale počítejte minimálně s vysokými statisíci liber.

Je to sice de facto nové auto, ale na airbagy zapomeňte.

FOTO: Jaguar

Staronový D-Type se odhalí na francouzské výstavě Rétromobile, která začíná 7. února v Paříži, a to v podobě, v jaké ho vidíme na fotkách - tedy Longnose. Do kdy zvládne Jaguar Classic vyrobit všech pětadvacet kusů, není známo, odhadovali bychom to na letošní a příští rok.