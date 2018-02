Bugatti Veyron, jeden z nejextrémnějších automobilů, jaké kdy přišly na trh, se přestal vyrábět v roce 2015. Osmilitrový šestnáctiválec v některých verzích produkoval i 1200 koňských sil.

Francouzská automobilka, spadající pod koncern Volkswagen, nově spustila tzv. Loyalty Maintenance program. V rámci něj poskytne na veyron až patnáctiletou záruku. Ta v případě prvních vyrobených kusů (2005) vyprší v roce 2020, majitelé posledních vyrobených kusů mají garanci až do roku 2030. A to je něco, co zatím žádný jiný automobilový výrobce nenabídl.

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Black Bess (2014)

FOTO: Bugatti

Toto jistě vítané gesto ale mělo přijít mnohem dříve. Opakovaně jsme psali, že třeba přezutí pneumatik stálo majitele veyronu milión korun.

Extrémní, v řádech statisíců, byly i nikoli komplikované úkony typu výměny motorového oleje. To je i pro majitele auta za bezmála 40 miliónů korun jednoduše příliš mnoho peněz. [celá zpráva]