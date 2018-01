Tahle patnáctistovka nahrazuje starší čtrnáctistovku, a i když nabízí větší objem, teoreticky by měla nabízet i nižší spotřebu. Vliv na to má samozřejmě modernější konstrukce, která zahrnuje například vypínání dvou válců. Podle zpráv by měla tahle technika, kdy se vlastně vypíná ovládání ventilů, ušetřit na sto kilometrů až 0,5 l benzínu. My si motor vyzkoušeli u modelu Karoq, tedy menšího z SUV v nabídce mladoboleslavského výrobce. Model Karoq jsme už testovali, takže si probereme jeho základní charakteristiky spíš jen letmo.

Není menší jako menší



Škoda Karoq je proti modelu Kodiaq kratší o celých 315 mm. A to není málo. Mohli bychom se bát, že uvnitř bude málo místa. Jenže to není pravda. Tohle auto je prostorné dostatečně. Jistě, na zadních sedadlech si nedáte nohy tak dopředu, ale koleny se opěradel před sebou také nedotknete. A kufr? Ten má podle oficiálních čísel 521 l.

Kodiaq je na tom samozřejmě líp – 620 litrů u sedmimístné verze. Nám se ale zdálo, že karoq je na tom možná o něco lépe co do využitelnosti. Především se člověk nemusí rvát s nákladem tak vysoko, výška kufru je výrazně lepší, takže nakoupenou tašku můžete i skutečně zavěsit na háček, a ne jen podivně přivázat jako u kodiaqu, a hlavně k roletce je to mnohem výš a skryjete pod ní vlastně všechno. Ve větším sourozenci stačilo do kufru dát velkou tašku a na ni bundy a roletka už dělala bouli.

Škoda, že všechny přístrojovky jsou stejné.

FOTO: František Němec, Novinky

Tenhle kufr je podle nás hodnotnější než ten v sedmimístném kodiaqu.

FOTO: František Němec, Novinky

Interiér je v karoqu prostorný tak akorát. Přístrojová deska je stejná jako všude jinde (možná by to chtělo víc invence, že?) a všem doporučujeme, aby si rozmysleli nákup vrcholné audiosoupravy. Zcela postrádá mechanické ovládání a je to neskutečně otravné.

Poznáte ho snadno

Na fotkách vypadá karoq vlastně stejně jako kodiak. Těžko je rozlišíte. Na ulici už to tak těžké není. Karoq nabízí takové menší a přímější světlomety, z boku ho poznáte podle vytažení zadní části okének nahoru a zadní partie jsou díky jinak koncipovaným světlům jiné úplně.

Pocitově to ale sluší víc většímu kodiaqu. Je takový dospělejší a usedlejší, i když má výraznější tvary.

Škoda Karoq 1.5 TSI

FOTO: František Němec, Novinky

Patnáctistovka bručí

Je zima a to není ideální počasí pro motory. Ani ta patnáctistovka není výjimkou. Po prvním nastartování jsme se raději podívali do technického průkazu, jestli se ve Škodovce nezmýlili a nedali nám diesel. Nedali. Je to benzínová patnáctistovka. Jen prostě ten začátek je hrubší. Utichá přibližně po pěti sekundách. Nejvíc to bručení poznáte v garáži, kdy se těmi basy rozechvěje celá karoserie.

Ostatně s chvěním jsme měli v autě problémy celkem časté. Může za to velká prosklená střecha. Nezdálo se, že by seděla dobře, v určitých chvílích šla do rezonance a vibrovala jak reproduktor. Karoserie se nezdála ani tak tuhá, jak by měla být. To zase prozrazovalo povrzávání plastů okolo zadních dveří. Ale to jsme přeskočili někam jinam – zpátky k motoru.

Patnáctistovka je dobrá, ale bez výrazu.

FOTO: František Němec, Novinky

Patnáctistovka má na tenhle typ auta dostatečný výkon. Víc není třeba. Opravdu. Ani točivý moment bychom nepotřebovali větší. Je to ideálně nastaveno, včetně šestistupňové manuální převodovky. Co bychom ale chtěli, je trocha energie. Nějaká špička, síla, nevíme přesně, jak definovat to, že chceme prostě cítit něco jiného než latentní odezvu. Tady je cítit, že všechno je podřízeno emisím. Auto předjíždí v pohodě, ale v první chvíli má řidič pocit, že to auto prostě nedá. Ořezané veškeré „emoce“ agregátu. Je to škoda. Jen asi málo lidí je příznivci dlouhého nic a pak kopance původního 1.9 TDI, ale tohle už je zase druhý extrém.

Pokud se ptáte na spotřebu, tak ta se pohybuje někde kolem osmi litrů na 100 km a ve městě, kde jsme ujeli nejvíc kilometrů, pak byla ještě o litr vyšší.

Výborný v jízdě

Jelikož jsme nedávno měli kodiaq na test, tak můžeme čerstvě porovnávat i jízdní vlastnosti. Samozřejmě že menší sourozenec je uskákanější a méně komfortní. Jenže není to takový ten rozhoupaný parník, což je jedna z věcí, která vadí na kodiaqu hodně lidem. Tady to nezažijete. Auto dobře drží stopu a i na velmi kluzké vozovce i bez pohonu všech kol vytáčí zatáčky přesně a bez zásahu stabilizace. Jediný problém má, když v oblouku trefí kanál. U některých aut uhne zadek, u jiných máte pocit, že přední kolo ustřelil tank. Škodovka prudce klekne, čímž se znejistí a odskočí z ideální stopy.

A teď ještě cena. Patnáctistovka s manuálem stojí 574 900 nebo 629 900 Kč podle výbavy.