Nový Volkswagen Polo je velmi povedené auto a ve verzi GTI to bude jistě schopná kapesní raketa. Jenže na rozdíl od minulé generace, ani GTI nedostanete ve třídveřovém provedení. Jiné než pětidveřové Polo se nevyrábí. [celá zpráva]

Také nad třídveřovým Golfem visí Damoklův meč už docela dlouho a lákavé, nasupeně vyhlížející Scirocco bylo před pár lety z prodeje staženo bez nástupce. To vše k nechuti fanoušků nejen Volkswagenu, ale zajímavějších, vzácnějších aut obecně.

Tuhle cestu Volkswagenu směrem k nudnější nabídce se snaží aspoň virtuálně zvrátit i brazilský designér Kleber Silva, který stvořil Volkswagen Polo Coupé. Můžete si ho prohlédnout na obrázku výše.

Ti zběhlejší v produktech VW si všimnou, že to je v podstatě Scirocco s trochu placatější přídí nového Pola. Vypadá ale docela dobře a designéři Volkswagenu by na něčem takovém klidně mohli začít stavět. A pojmenovat to třeba Corrado.

Skutečné nové Polo (na snímku) je k mání jen v pětidveřové variantě. Nebude ani třídvířko, natož kupé.

FOTO: VW

Jenže nezačnou. Polo svým přechodem k pouze pětidveřové karoserii a mezigeneračním zvětšením říká, že chce být autem především praktickým, a do toho verze Coupé nepatří.

Jeho prodeje by asi určitě neospravedlnily výrobní náklady a Volkswagen má pořád na krku Dieselgate, která ho bude stát obrovské peníze. Vyvíjet malá, levná auta pro jednotky tisíc zákazníků ročně si v současné situaci nemůže dovolit, bohužel.