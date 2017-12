Sportovní divize Toyoty Gazoo Racing do toho pořádně šlape. Akio Toyoda, šéf automobilky, přijal pro tuhle část podniku nový plán, který znamená přípravu sportovních verzí snad všech řad a znásobení sportovních samostatných modelů. Bude tím i tenhle vůz GR Super Sport? Uvidíme. Zatím nemáme informace, jestli půjde o koncept nebo sériové auto, ale víme, že půjde o silniční verzi závodního speciálu.

Samozřejmě půjde o speciál TS050 Hybrid třídy LMP1 (Le Mans Prototype), který tak dobře boduje ve vytrvalostních závodech. Placatá karoserie, velké blatníky a kopulovitá kabina, to jsou opravdu znaky závodního vozu.

Pokud zůstane i nějaká ta inspirace pod kapotou, pak se tu objeví hybridní technika, pohon všech kol a dynamické vektorování sil na všechna kola.

Následující snímek je stejný jako úvodní, jen jsme zesvětlili kontury, aby co nejvíce vyniklo to, co bylo dosud skryto.

Toyota GR Super Sport

FOTO: Toyota