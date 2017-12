Nové černé taxíky jsou poháněné benzínovým tříválcem, který dovede jet v čistě elektrickém režimu. Na něj ujede zhruba 130 kilometrů, dalších bezmála 600 kilometrů lze jet na benzín.

Uvnitř najdou cestující šest sedaček (nástup do vozu by měl být jednodušší i pro osoby se sníženou pohyblivostí) a panoramatickou střechu pro lepší výhled. Zadní dveře se otevírají proti směru jízdy, podobně jako u drahých limuzín, a díky tomu se do nového taxíku pohodlněji nastupuje. Cestující budou mít k dispozici wi-fi síť, USB sloty a elektrickou zástrčku (kupříkladu pro dobití notebooku).

Vzhledem k tomu, že výrobce taxi automobilů LEVC vlastní čínský Geely (patří mu i Volvo) nepřekvapí, že byly použity některé díly od Volva. Základní cena za nové elektrické taxi je astronomická (v přepočtu 1,6 miliónu korun), Londýn ale bude poskytovat dotace. A s provozem těchto vozů se počítá též v dalších městech i mimo Británii. Sonduje například Amsterdam.