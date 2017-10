„Potřebujeme více času pro zpracování plánů ke vstupu na trh USA,” uvedl pro Autocar Maier. Podle šéfa automobilky neexistuje termín, do kterého by se Škoda musela pro vstup, respektive návrat na tamní trh rozhodnout.

Je to logické, Škoda se nyní musí soustředit na vývoj nového levného auta pro Indii. Koncern Volkswagen chtěl původně spolupracovat s automobilkou Tata (mj. vlastníkem Jaguaru a Land Roveru), ovšem tato spolupráce ztroskotala na příliš vysokých nákladech.

Škoda v USA působila v 60. letech



Zpátky k případnému vstupu do USA: Škoda už si nechala zaregistrovat některé ochranné známky svých modelů. Vzhledem k odlišnostem amerických zákazníků přicházejí podle našeho mínění v úvahu následující čtyři modely: Octavia, Yeti, Superb a Kodiaq. Cokoliv menšího by moc šancí na úspěch patrně nemělo.

Mladoboleslavská automobilka dodávala auta na severoamerický trh od konce padesátých let do začátku let šedesátých. O možném návratu na trh ve Spojených státech, který je po Číně druhým největším automobilovým trhem na světě, uvažuje Škoda coby dceřiná společnost německého koncernu Volkswagen již delší dobu.