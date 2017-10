Volkswagen si uvědomuje, že budoucnost bude patřit elektřině, a tak investuje 1,4 miliardy euro (18 miliard korun) do vývoje elektrických autobusů. Tato ohromná částka je na první pohled celkem nesmyslná, ale na druhou stranu jsou to lépe investované peníze než do osobních vozů.

Volkswagen se svými dceřinými společnostmi Navistar, MAN a Scania ovládá velkou část trhu. Změnou politiky některých států, které chtějí zcela přejít na vozy s elektrickým pohonem (minulý týden například Holandsko oznámilo, že od roku 2030 se v tamních autosalonech přestanou zcela prodávat auta se spalovacím motorem), se rozvíjí ohromný trh elektromobilů a hlavně hromadné dopravy měst. Ta budou muset přezbrojit na elektromotory, což nebude levné. Volkswagen předpokládá, že elektrobusy pro něj budou znamenat 5 % všech prodejů.

Volkswagen investované peníze utratí za vývoj elektrobusů, jejich inteligentního a automatizovaného řízení a také na vývoj cloudového softwaru. To znamená, že Volkswagen by mohl dodávat nejen samotný elektrobus, ale třeba také komplexní zajištění dopravní infrastruktury i pomocí výpočetních dopravních terminálů.

První elektrické autobusy vzniklé z této ohromné pobídky by měly vyjet už v příštím roce.