Nismo je samostatná odnož koncernu Nissan, která připravuje auta na závody, vyvíjí silné motory a také dělá speciální tovární tuning. A je to čím dál populárnější a plány na prodej takto změněných vozidel jsou stále smělejší. Nissan oznámil, že chce rozšířit paletu takto upravených vozidel. [celá zpráva]

Nissan Leaf Nismo

FOTO: Nissan

FOTO: Nissan

A teď je tu první vlaštovka. A hned je to elektromobil Nissan Leaf. Hned úvodem ale musíme říct, že na rozdíl od ostatních úprav divize, tady to není o zvýšení výkonu. Je to hlavně o vizuální stránce a pak o reakci na plynový pedál (asi tady už bude lepší říkat akcelerátor).

Opticky se změnil vůz tradičně – přibyla červená linka, auto je o kousek níž, pneumatiky jsou sportovnější na velkých kolech. Zajímavější je upravení převodu řízení, takže reakce je rychlejší.

Nissan Leaf Nismo

FOTO: Nissan

A jak je to s tím akcelerátorem? Změna odezvy na pozici pedálu ve sportovním režimu prý sníží čas potřebný ke zrychlení auta. Jak? Zatím nevíme. Každopádně výkon motoru 110 kW a točivý moment 320 Nm zůstává.