Litrový tříválec budí obavy, po octavii (verze naladěná na 85 kW) se pro mnohé kontroverzní motor dostává pod kapotu omlazeného rapidu. Automobilka jej nabízí ve verzi 70 a 81 kW (95 a 110 k), tedy se stejným výkonem jako pro fabii. Vyzkoušeli jsme slabší provedení rapidu liftback s šestnáctipalcovými koly.

Popravdě: utlumení motoru je velice dobré, po nastartování tříválec neobtěžuje vibracemi, je dobře utlumený. Také během samotné jízdy je zřejmé, že utlumení i výkon motoru jsou někde úplně jinde než v případě atmosférického motoru 1,2 HTP. S tímhle litrem se dá slušnými rychlostmi uhánět i po dálnici, aniž by hrozilo, že se katalyzátor bude ochlazovat obohacováním paliva.

Při obsazení pouze řidičem je dynamika slušná, jakkoliv pružné zrychlení 100–160 na čtvrtý stupeň zabere předlouhých 25 sekund. To zrychlit z osmdesátky na 120 km/h, což je typický příklad, když na okresce potřebujete předjet kamión, zabere slušných 9 sekund. Podřadit ale musíte na trojku, jinak to bezpečné nebude. Motoru neprospívá režim pod 1600 otáček, poté, co se sebere, tak lineárně táhne až k omezovači (6500 otáček).

Škoda Rapid

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Devadesátikilometrová rychlost znamená na pátý stupeň 2000, dálniční 130 km/h pak rovných tři tisíce otáček. Ve městě je lepší jet na trojku (2000 otáček), 50 km/h na čtyřku znamená 1500 otáček a citelnější a velmi nepříjemné dunění.

Na dvoukilometrové rovince jsme se s rapidem za slunečného letního dne (26 stupňů Celsia) dostali za 51 sekund na 183 km/h (dle GPS 177 km/h), což je vcelku blízko konstrukčnímu maximu při 187 km/h. Dvanáctistovka TSI uměla tu samou disciplínu s časem lepším o pět sekund. Když jsme ale porovnávali octavii s litrovým motorem a dvanáctistovkou, vycházel z hlediska dynamiky o chlup lépe tříválec.

Během dynamických testů jsme dosáhli spotřeby 8,8 l / 100 km (což je dobré), dlouhodobý průměr zatím máme 6,8 l. To není zlé, za podobné hodnoty se ale dalo jezdit i dvanáctistovkou, zatím automobilkou stále prodávanou ze skladových zásob.