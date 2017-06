Co je za tím, že se Bugatti rozhodlo prozatím o tuto magickou hranici neusilovat? Vždyť na paty mu šlape konkurence a ve středu jsme vám přinesli informaci o konkurentovi ze stáje Hennesey s názvem Venom F5. Ten si brousí zuby na titul. [celá zpráva]

Jenže Bugatti zatím stoicky mlčí, protože ví svoje. Výkonu má chiron na rozdávání, vždyť má čtyřikrát přeplňovaný šestnáctiválec o objemu osm litrů, který vyprodukuje 1102 kW (1500 koní) a 1600 Nm v rozmezí 2000 až 6000 ot./min. Na stovku zrychlí za 2,5 sekundy. Při představení vozu hovořili manažeři značky o 420 km/h jako maximálce, pak ale připustili, že to je jen elektronické omezení a auto dokáže jet i víc. Kolik?

Bugatti Chiron

FOTO: Bugatti

To se bohužel ještě nedozvíme. Dlouho se to nedozvíme. Vše totiž závisí na pneumatikách. Na světě prostě nejsou pneumatiky, které by snesly tak extrémní zátěž, jako je jízda rychlostí 450 km/h a výš. Takže Bugatti trpělivě čeká, až Michelin, dvorní dodavatel obutí, nějaké postaví. A protože je nemá Bugatti, nemá je ani Hennessey, Koenigsegg apod. Takže teprve až budou, uvidíme velký boj o prvenství.