Představte si, že jste fanoušek modelu Land Rover Defender (to není tak těžké si představit), ale máte problémy se svým naftovým agregátem o objemu 2,2 litru. Co si budeme povídat, staré karburátory byly o dost lepší. Ale hlavně tenhle nový motor vypouští do ovzduší 266 g/km CO 2 . A to je hodně. Proto britská firma JE Motorworks přišla s nápadem, jak to napravit.

Vezme čtyřválec o objemu 2,3 litru s označením EcoBoost, který známe například z Fordu Mustang nebo Fordu Focus RS a nasadí ho do terénního vozu. Jeho emise jsou totiž výrazně nižší – 175 g/km CO 2 .

Defender určitě patří k legendárním vozům. Nezničí se jeho legenda motorem z Mustangu?

FOTO: JE Motorworks

Samozřejmě že charakteristika naftového agregátu pro pracovní využití je poněkud odlišná od benzínového po sporťák. A tak firma musí agregát trochu poupravit, aby měl více charakteristiku jako traktor, ale stále s nízkými emisemi. Motor bude ve spojení s šestistupňovou manuální převodovkou nebo s automatem tiptronic. Přestavba by měla vyjít asi na 600 000 korun (verze s manuálem).