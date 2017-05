Ano, samozřejmě, zdá se to být trochu přitažené za vlasy, ale Stefan Sielaff, ředitel designu značky Bentley v rozhovoru pro Financial Times tohle zcela konkrétně rozvedl. Prý takové zákazníky skutečně mají. A co jim může Bentley dnes i ve své speciální divizi Mulliner nabídnout? Nic.

Pokud ale žádá zákazník speciální kvalitu do speciálního auta, kterou dělá divize Mulliner, překročí číslo poražených krav i číslo dvacet.

FOTO: Bentley

Podle něj se těmto zákazníkům, kteří jsou jen špičkou velkého ledovce (a pro zajímavost pocházejí hlavně z Kalifornie), bude snažit jeho firma vyjít vstříc. Už nyní vyvíjí nové materiály, jako jsou proteinové kůže, kůže z hub, materiál z medúz a tak podobně.

To všechno by mělo dát kompletní auto, které by bylo veganské. Dbalo by na to, aby bylo velmi bio a myslelo ekologicky. Aby těch dvacet krav stále spokojeně někde žilo na svazích Argentiny a Skotska a ty dva stromy, které padly na výplně dveří a přístrojové desky stále stály na svém místě.

Pokud se vám to zdá jako holý nesmysl, který se nikdy nemůže firmě zaplatit, protože těch zákazníků je strašně málo, pak musíme upozornit, že zákazníci značky Bentley v rámci speciálních úprav klidně navýší rozpočet o další milión korun, jen aby měli originální lak s vysněným odstínem.