Malé SUV od Škody přijde v roce 2019. Bude o něco větší než fabia, stát ale bude na stejné modulární platformě MQB. A půjde o model výhradně s pohonem předních kol. To ostatně potvrdil pro Novinky.cz šéf vývoje Škody Christian Strube.

Otázkou je, jak se nový, v pořadí třetí SUV model bude jmenovat. Jistě, automobilka na to má ještě dva roky čas, to ale neznamená, že by marketingové oddělení nepořádalo brainstormingové porady a nesnažilo se nějaký název vymyslet. Jednoduché to mít nebudou, poněvadž nový název v případě SUV s logem Škody nově vždy musí končit na písmeno Q.

A stránky Úřadu průmyslového vlastnictví k nově zaregistrovaným ochranným známkám vlastněných firmou Škoda dávají zatím hodně zvláštní výsledky. Posuďte sami: Amiq, Anuq, Eliaq, Arviaq a Yoroq.