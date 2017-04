Je těžké se prosadit na evropském trhu, který je dost zahlcený evropskými, japonskými a korejskými auty. A čínská automobilka to bude mít těžké dvojnásob. Proto potřebuje něco, čím naláká dostatek lidí na své vozy, které mohou být superdobré, ale prostě budou čínské. A tak Lynk & Co hodlá lidi přesvědčit zatím blíže nespecifikovanou zárukou na doživotí.

Zatím není jasné, na co všechno se bude záruka vztahovat a co bude obsahovat, jaké bude mít výjimky, ale i tak zní tahle zpráva z právě probíhajícího šanghajského autosalonu zajímavě.

Lynk & Co 01

FOTO: Lynk & Co

Lynk & Co 01

FOTO: Lynk & Co

Dalším lákadlem by mělo být stálé připojení vozu na internet. Auto by mělo být zdarma připojeno na internetové služby už v základu. Není to tak neřešitelný problém. Vždyť firma klidně může mít smlouvu s nějakým celoevropským operátorem, a když si vyjedná dobré podmínky, jako naše ministerstvo financí, bude to stát „pětník“ a naláká to spoustu lidí.

Třetí a ne zanedbatelnou položkou by měla být neustálá asistenční služba. Samozřejmě zdarma.

Volvo… tedy vlastně Lynk & Co.

Značka Lynk & Co. je uměle vytvořená firma, která má expandovat na světové trhy. Jako první vypustila do světa koncept s prostým názvem 01, což bylo kompaktní SUV. Auto se také jako první dostane do prodeje na konci tohoto roku (v Číně) a do Evropy se dostane v roce 2019. Už nyní se prý testuje na silnicích a prý se s ním můžeme setkat i v Praze. [celá zpráva]

Je to pár dní, co jsme vám představili i koncept sedanu 03. Podobný vzhled, podobná situace s plány. [celá zpráva]

Lynk & Co 03

FOTO: Lynk & Co

Lynk & Co 03

FOTO: Lynk & Co

A proč si tak Lynk & Co. věří? Protože technika pochází z Volva. Mateřský koncern Geely totiž Volvo vlastní a pomohl vytvořit univerzální platformy (označované jako CMA), které zvládnou být prakticky čímkoliv – sedanem či SUV, mohou nést spalovací či hybridní motory…