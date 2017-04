Octavia RS je příjemné auto. Není to vysloveně sportovní model, ale nabízí vysokou praktičnost a slušně si s ní zajezdíte i na závodním okruhu nebo prázdných okreskách. Ideální je ale zvolit kombinaci benzínový motor a manuální převodovka, což je ale v případě českých zákazníků netypické. Ti v případě verze RS raději zvolí kombi s naftovým motorem - to je pak v přímce sice rychlé auto, ale na uzavřené trati moc emocí nepřinese.

Že tomu tak skutečně je, jsme vyzkoušeli na polygonu v rakouském Pachfurthu, kousek od Vídně. U octavie nelze zcela deaktivovat ESP, takže na kluzké, vodou smáčené ploše simulující led si toho moc neužijete. Maximálně můžete zatáhnout ruční brzdu a chvilku se na svět dívat bočním okénkem. Podvozek octavie ale své kvality ukázal třeba při jízdě mezi kužely, kdy se projevuje velice dobré odladění všech částí podvozku - auto je krásně čitelné, nezáludné a stabilní.

Škoda Octavia RS (2017)

FOTO: Škoda Auto

Na pěkné svezení je benzínové RS lepší

TDI verze eresa se na zdejším nepříliš dobrém okruhu (taková menší Sosnová s poloviční šířkou tratě a poloviční délkou) ukazují v dobrém světle z hlediska kontroly nad vozidlem, s tou zábavností už to tak skvělé není - auto se neutrálně za kvílení pneumatik „žvejká” přes přední kola. Pokud trochu zvolníte, užijete si to více, ale nečekejte, že by se vám po prudkém ubrání plynu roztancoval „zadek”. Ale v rámci „nastavení” tohoto modelu to vlastně ani nevadí. Je to rychlé auto, primárně ale není určené na hledání limitů na závodní trati.

Škoda Octavia RS (2017)

FOTO: Škoda Auto

Během jízdy po zdejších okreskách si všímáme, že z výfuku se při přeřazení u benzínové verze RS line zajímavější zvuk než dosud. Velmi příjemná je kanonáda, kdy motor pošle pár kapek nespáleného paliva přímo do výfuku. Výsledná spotřeba 11 litrů odpovídá tomu, co si berou dnešní dvoulitrové motory s obdobným výkonem.

Mimochodem: benzínové provedení si proti verzi před faceliftem polepšilo o vcelku zanedbatelných 10 koní a je tak nyní standardně na úrovni dřívějšího modelu RS230. Benzínovou verzi pohání motor 2,0 TSI. Ten nabízí nejvyšší výkon 169 kW (230 k) a maximální točivý moment 350 Nm v rozsahu od 1500 do 4600 otáček. Stovku zvládne benzínové RS za 6,7 sekundy a jede až 250 km/h. To vše při kombinované spotřebě 6,5 l na 100 km.

Škoda Octavia RS (2017)

FOTO: Škoda Auto

Vzadu je obvyklý difuzor a osvětlení registrační značky nově využívá diody. Lehkou změnou prošla i grafika zadních svítilen. Obvyklým doplňkem verzí RS je spoiler, který najdete jak u liftbacku, tak u kombi.

Michal Krůta, odborník na podvozky a motory ve Škoda Auto Verze s víceprvkovou zadní nápravou mají o 30 mm větší rozchod, změnilo se nastavení tlumičů?

Nové je nastavení zadních tlumičů a pružin, aby to spolu korespondovalo. Hardwarově jsou díly identické, musela být provedena kalibrace. Hmotnostně rozšíření zadního rozchodu přidalo pouze gramy váhy navíc. U verze RS jsme si všimli, že při podřazení výfuk krásně zabublá, to minulá verze sportovní octavie neměla…?

Výfuk má lepší akustický projev. Vnímáte to jako lehké střílení při podřazování, zejména u verze s automatickou převodovkou. Došlo ke změně naladění softwaru pro řídicí jednotku motoru, kdy při sportovní jízdě při podřazování se nezavře škrtící klapka. U verze RS zůstává klapka neustále otevřená a to ve všech módech. Záměrně pokazíte předstihovou mapu a snížíte moment a v tu chvíli převodovka přeřadí. A pár kapek jde do výfuku, kde tak hezky rezonují. U benzínové verze došlo ke zvýšení výkonu o 10 k na výsledných 230. Jak toho bylo docíleno?

Úpravou softwaru řídíce jednotky motoru. Při maximálním zatížení došlo k navýšení na hodnotu 169 kW.

Brzdy zůstaly u verze RS stejné?

Ano, pro benzínové verze jsou sedmnáctipalcové brzdy, pro dieselové verze šestnáctipalcové.

U naftového eresa se výkon nezvyšoval. Nadále tak z dvoulitrového objemu nabízí 135 kW (184 k) a točivý moment 380 Nm (od 1750 min). Zrychlení 0-100 km/h je otázkou 7,9 s, ručka rychloměru se zastaví na hodnotě 232 km/h. Kombinovaná spotřeba činí 4,5 l/100 km. Automatická převodovka zůstala šestistupňová, pro verzi 4x4, kterou dostanete výhradně se vznětovým agregátem, dostanete pouze automat.

Na stropě, a to platí pro všechny octavie po posledním faceliftu, přibylo tlačítko SOS, od příštího roku povinné pro všechna nová auta. Jiné je dále vnitřní zrcátko, které je stejné jako v superbu – tedy poněkud úzké. A ještě jedno negativum: pro vyhřívání předního okna stále slouží viditelné drátky, superb používá dražší řešení s fólií.

Škoda Octavia RS (2017)

FOTO: Škoda Auto

Nové jsou rovněž asistenční systémy: upravená je verze systému pro automatické parkování, nechybí asistent pro couvání s přívěsem nebo vylepšený systém Frontassist s lepší detekcí chodců. K dispozici je rovněž adaptivní tempomat do rychlosti 210 km/h, detekce mrtvého úhlu (Blind Spot Detect) nebo radar pomáhající při couvání z nepřehledných míst.

Vynikající jsou Full LED světlomety, které dosvítí dále než bi-xenony. Standardně je Škoda dodává ke dvěma nejvyšším výbavám (Style a Laurin & Klement), případně je lze koupit v paketu za 25 tisíc korun. Z hlediska bezpečnostních a asistenčních systémů má omlazená octavia všechno co nejlepší konkurenti v segmentu nižší střední třídy, a třebaže většina z nich je za příplatek, jsou asistenční systémy cenově nastaveny rozumně.

Scout zvládne i lehčí terén

Zatímco každá desátá prodaná octavia má na kufru znáček RS, v případě scoutu je podíl šestiprocentní. A dva scouty ze tří spalují naftu. Proti standardní octavii je podvozek scoutu vyšší o 30 mm. Všechny verze mají standardně pohon všech čtyř kol realizovaný elektronicky řízenou lamelovou spojkou Haldex V. generace. Standardní výbavou je rovněž elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS) aktivní na přední i zadní nápravě. Nájezdové úhly mají parametry: 16,6 stupně vzadu a 14,5 stupně vpředu.

Škoda Octavia Scout (2017)

FOTO: Škoda Auto

Vyšší profil pneumatik zajišťuje i komfortnější projev, po rakouské dálnici i v centru Vídně to je i na 18palcových kolech velice příjemné. Kdo trvá na škodovce a nechce kodiaq, pro něj by mohla být Škoda Octavia Scout dobrou volbou. Opět platí: je to prostorné auto s vysokou praktičností, které dobře jezdí a nově nabízí všechny moderní bezpečnostní a komfortní technologie, běžné v této třídě.

Jestliže nutně potřebujete zvýšenou čtyřkolku, protože k vaší chatě vede 200 metrů nezpevněné cesty (kam jste dříve jezdili s běžnou octavií), scout vám dokáže, že v terénu zvládne mnohem více. Jízdu s jedním kolem ve vzduchu, prudké sjezdy a výjezdy nebo boční náklon, který je - alespoň pro mě - vždy zkouškou odvahy. Ale auto toho obvykle vydrží více než řidič, takže v podstatě klasické kombi zvládne náklon, při kterém se spolujezdec musí držet stropního madla, aby se v sedačce vůbec udržel.

Škoda Octavia Scout (2017)

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Na terénním polygonu jsme vyzkoušeli maximum toho, co běžný uživatel octavie scout vůbec kdy využije. Během našich testů na zcela suché trati pohon všech kol ani není potřeba, při sjezdu prudkého kopce - úhel je tak prudký, že z kabiny na vrcholu kopce nevidíte nic - výtečně funguje asistent pro sjíždění, který auto kontrolovaně šnečí rychlostí sune dolů. Ale to všechno zvládala octavia scout už u druhé generace.

Na výběr jsou celkem tři motory, přičemž dva jsou naftové - 110 a 135 kW (150 a 180 koní). Benzínový motor má 132 kW, respektive 180 koní. Poprvé je možné kombinovat motor 2,0 TDI (110 kW) s pohonem všech kol a sedmistupňovou převodovkou DSG.

Škoda Octavia Scout (2017)

FOTO: Škoda Auto

Octavia RS a Scout jsou pořád stejně dobré jako doposud. Nové jsou hlavně detaily, z hlediska jízdních vlastností se nezměnilo naprosto nic. Kromě tolikrát omletých dělených světlometů je nový zejména multimediální systém, rozšířený zadní rozchod o 30 mm a několik komfortních a bezpečnostních prvků (všechny dostalo i běžné provedení octavie). Závěr? Pořád stejná písnička, ale pořád stejně dobrá.

Škoda Octavia Scout (2017)

FOTO: Škoda Auto

Škoda Octavia Scout (2017)

FOTO: Martin Žemlička, Novinky