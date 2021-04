Zhubla 65 kilo, sebevědomí jí dodala až plastika břicha

Paní Soně (34 let) se podařilo během deseti let zhubnout 65 kilogramů. I když si váhu držela a naučila se pravidelně cvičit, stále měla pocit, že do vysněné postavy kousek schází – tedy spíš přebývá, a to v oblasti břicha. Sebevědomí ji tedy dodala až plastika břicha.