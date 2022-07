Zdravotní potíže, za kterými stojí stres

Po úmorném období koronaviru, kdy si nikdo nebyl ničím jistý a řada lidí byla zavřená doma, by se mohlo zdát, že poslední týdny plné očekávané volnosti a návratu k běžným rutinám budou v lidech vyvolávat dobré pocity.

Jenže tomu tak moc není. Ve snaze dostat vše opět do stejných kolejí jako před koronavirem se řada lidí opět potýká se stresem.

Jeho zákeřnost tkví v tom, že se nás může držet delší dobu, aniž bychom si ho byli vědomi. A když se tak stane, bývá to až ve chvílích, kdy nám hrozí nervové zhroucení, vyhoření či vážná nemoc.

Nehledě na to, jak moc si myslíme, že návrat do běžných kolejí zvládneme bez problémů, stres nás dříve či později stejně dožene. A viditelný a častější výskyt různých obtíží typu Alzheimerovy choroby, úzkostí či depresí jasně naznačují, že řada lidí se se stresem po ústupu koronaviru potýká mnohem více, než je zdrávo a únosné.

O to víc je třeba hlídat varovné signály, které nám jasně naznačují, že toho na naši mysl a tělo kladem příliš.

„Pokud k takovým lidem patříte i vy, můžu s jistotou říct, že určitě nemáte vyvážený jídelníček,“ tvrdí pro Yourtango Susan Dykesová, terapeutka zabývající se kraniosakrální dynamikou - terapeutickou metodou, která pomáhá lidskému tělu dostat se zpět do rovnováhy a ke zdraví.

Adrenální únava, nebo chcete-li únava nadledvin, představuje tak trochu prokletí moderní doby. Vyznačuje se nadměrnou únavou, vyčerpáním či nedostatkem energie, a to i ve chvílích, kdy si dopřáváme dostatek spánku. I tak se ráno budíme unavení, máme problémy s koncentrací, výkonem.

Únava nadledvin se ale neobjeví jen tak přes noc. Jde o souhrn různého napětí hrnoucího se na nás z různých směrů. Pokud se k tomu přidá stres a nemožnost si dostatečně fyzicky i psychicky odpočinout, může to v nadledvinách způsobit velký zmatek.

Při jejich přetížení se do těla vyplavuje více stresového hormonu kortizolu a také adrenalin, aby vás udržely v chodu. Což ale nejde udržet dlouhodobě bez možnosti rekonvalescence.

Základní cestou, jak z toho ven, je stanovit si pevný režim, kde bude práci a jiné povinnosti pravidelně střídat duševní i fyzická relaxace. Postavte sami sebe na první místo před vše ostatní a v co největší míře omezte vše, co vám způsobuje stres.

Když se řekne onemocnění jater, žlučníku nebo žaludku, mnoho lidí si s tím spojí dlouhé roky konzumace alkoholu či nezdravého jídla. Jenže to není vždy pravidlem.

Za podobnými potížemi může stát i stres. Když vás delší dobu ovládá hněv, frustrace, nerozhodnost či neschopnost převzít zodpovědnost, má to vždy vliv na všechny orgány v těle.

Když se k tomu přidají špatné stravovací návyky, zácpa či nedostatek spánku, celý proces se jen zhorší. Proto je tak důležité se stresu co nejvíce vyhýbat.

Samozřejmě to nejde zcela, co ale jde, je uvědomit si své vlastní návyky, zhodnotit, které jsou pro naše tělo špatné, a změnit je. To je klíčem k lepšímu zvládání stresu. Stejně tak jako naučit se radovat z maličkostí a obyčejných věcí. I tak malé změny dokážou podpořit organismus v boji s nástrahami, kterým se v životě nevyhneme.