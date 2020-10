V dětství prodělal mozkovou obrnu, díky intenzivnímu cvičení dnes může chodit

„Už je to přes 5 let, co zde pracuji a práce mě baví. Výhodou je i to, že se jedná o chráněné prostředí, takže tam není ten stres, kteří někteří mají v běžné práci. Ale dělám to z vlastní iniciativy a vydělávám si díky tomu vlastní peníze, což je dobrý pocit. Navíc zde můžu i pomáhat novým klientům se zaučením a získáním potřebných pracovních návyků,” dodává Šimon.