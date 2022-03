Tři zásadní tipy pro lepší spánek

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je mít standardní čas probuzení, a to i o víkendech, prázdninách nebo po noci špatného spánku. „Nemůžeme vždy kontrolovat, v kolik chodíme spát, můžeme ale ovlivnit to, kdy se probudíme. Tím aktivujeme malý časovač v mozku, který nastavuje naše rytmy spánku," řekl Grandner.

Mnoho lidí vnímá spánek jako aktivitu, ze které si mohou urvat čas, aby stihli jiné věci. To je ale špatně. Spánek by pro vás měla být priorita, díky které budete zvládat každý den lépe. Může to sice znít jako malý posun v myšlení, ale je to důležitý posun.