Skvěle vaří, přesto své výtvory kvůli vážné nemoci přes šest let neochutnala

Loretta Harmesová se pořádně nenajedla už šest let. Ani to ale nebrání její vášni pro vaření. I když nemůže ochutnat nic z toho, co vytvoří, i tak se stále snaží dělat něco nového a zajímavého. Na sociálních sítích ji sledují tisíce lidí.