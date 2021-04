Sezonní potraviny jsou to nejlepší, čím můžete podpořit své zdraví

V současnosti není problém v jakékoliv roční době koupit vše, na co máte chuť, a to i co se týče ovoce a zeleniny. Ne vždy ale tyto potraviny mají stejnou chuť a kvalitu, jak je známe z jarních či letních měsíců nebo přímo v daných zemí, kde právě dozrávají. Kvalitu sezonní produkce jednoduše nelze snadno nahradit dováženým zbožím z druhé půlky zeměkoule. Našemu organismu to navíc není ani přirozené. Pokud tedy chcete pro své zdraví udělat maximum, vsaďte na sezonní potraviny.