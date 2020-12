Při brzkém nasazení hormonální antikoncepce hrozí dívkám poruchy cyklu v dospělosti

„Antikoncepce má svoje benefity i rizika, o kterých by měla být každá dívka poučená. U mladých děvčat je velmi důležité, aby před jejím užíváním měla již dostatečně vyvinutý a stabilizovaný hormonální systém. V případě brzkého nasazení, záhy po nástupu puberty, jsou v dospělosti častější poruchy cyklu,“ vysvětluje Hana Višňová, vedoucí lékařka pražské kliniky asistované reprodukce IVF Cube.

„Studie neprokázaly negativní vliv absence menstruace z důvodu užívání antikoncepce, a v některých případech např. při endometrióze je tento jev dokonce žádoucí. Faktem ale je, že ženy užívající antikoncepci často už od 15 let nemají možnost zjistit, jestli je jejich cyklus pravidelný, a zda jim nehrozí problémy s neplodností,“ upozorňuje Hana Višňová.

Pokud začne dívka uvažovat o užívání hormonální antikoncepce, měla by se nechat důkladně vyšetřit u svého gynekologa. Ten by měl v první řadě zjistit rodinnou anamnézu dívky a případně ji nechat vyšetřit na trombofilní mutaci (mutace FV Leiden, mutace FII protrombin), jež způsobuje dědičnou zvýšenou srážlivost krve, v jejímž důsledku může dojít k velmi nebezpečné trombóze a embolii.

Před samotným užíváním hormonální antikoncepce může lékař udělat i další krevní testy. Samozřejmostí by pak mělo být gynekologické vyšetření a změření krevního tlaku.

Nicméně před samotným užíváním hormonální antikoncepce by dívky měly vědět, že alfou a omegou sexuálního styku s novým partnerem by mělo být vždy používání kondomu, jedná se o jedinou skutečnou ochranu před pohlavně přenosnými chorobami, a ani na to se nesmí zapomínat.