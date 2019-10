Lukáše v 29 letech postihla mrtvice. O pár dní později ho málem zabil orgasmus

I přes mladý věk, v devětadvaceti letech, skončil Lukáš Barda v nemocnici poté, co ho postihla cévní mozková mrtvice - údajně z přepracování. Když už to vypadalo, že bude moci jít brzy domů, navštívila ho v nemocnici přítelkyně, s níž pacient strávil pár příjemných chvil. Jenže to, co se poté dělo, by se dalo přirovnat spíš k peklu. Po orgasmu mu praskla v mozku krevní sraženina. Začal boj o holý život...