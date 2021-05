Lékař celý měsíc konzumoval jen průmyslově zpracované potraviny, výsledek je děsivý

Za pouhé čtyři týdny se doktorovo tělo obalilo tukem a podle BMI začal trpět nadváhou. Zároveň se velmi významně zpomalilo jeho myšlení, začal trpět nespavostí, v noci ho trápily úzkosti a potil se strachy z toho, co jej další den čeká. Kromě toho ho začala trápit zácpa, hemoroidy a pálení žáhy.

Během svého experimentu se přitom snažil dodržovat stejný typ stravy, jaký si každý den v roce dopřávají miliony Britů, a to včetně dětí. Osmdesát procent zkonzumovaných kalorií tvořily průmyslově zpracované potraviny, a tedy i nejrůznější emulgátory, stabilizátory, zvlhčovadla, konzervační látky, plnidla, příchutě apod., které standardně polotovary obsahují.

Sezonní potraviny jsou to nejlepší, čím můžete podpořit své zdraví

Podobné to bylo u lasagní vhodných do mikrovlnné trouby. I zde měl po snězení jedné dávky potřebu v konzumaci pokračovat. Stejně tak tomu bylo, když snídal oblíbené cereálie plné kakaa.

Všechna tato jídla obsahovala spoustu přísad a dochucovadel, která právě mohou za to, že člověk sní více než potřebuje. Tyto látky jsou velmi lákavé pro mozek a mohou být pro něj vysoce návykové. Například správná kombinace soli, tuku, cukru a křupavosti mozek dostává do tzv. bodu blaženosti, což má za následek, že mozek začne chtít tyto potraviny víc a víc.

Ponocování pak způsobilo, že stále častěji zavítal i v nočních hodinách k lednici a snědl cokoli, co jej tam zaujalo. Dostal se tak do začarovaného kruhu nespavosti, přejídání, a následně i příšerného pocitu z toho všeho.

Za čtyři týdny přibral 6,5 kg, přičemž z toho 3 kg tvořil jen tělesný tuk, zbytek tvořily sacharidy uložené v játrech a svalech. Jeho BMI se zhoršilo o dva body, z normálu se tak přesunul do kolonky nadváha. Pokud by v tomto způsobu stravování pokračoval, pak by se jeho hmotnost mohla za pouhý rok zdvojnásobit.