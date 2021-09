Kde najít domov, když tělo neslouží

Ministryně ve své odpovědi spolku trend nezpochybnila a v rozhovoru pro Radiožurnál dále rozvedla: „S iniciativou naprosto souzním, a kdybych měla kouzelnou hůlku, tak by to takhle přesně vypadalo. Je ale potřeba si upřímně říct, že to je finanční otázka. Velká zařízení se staví z toho důvodu, aby to bylo celé ufinancovatelné. Kdybychom měli kompletně deinstitucionalizovat, tak víme, že by to stálo stovky miliard, možná jednotky bilionů. Pokud je to možné, chceme ta zařízení co nejvíce polidštit. Budeme balancovat mezi tímto požadavkem a finančními kritérii.“