Je jedno, zda vykouříte tři cigarety denně, nebo celou krabičku. Plíce trpí podobně

Vědci sledovali vliv kouření na zdraví u více jak 25 000 Američanů ve věku 17 až 93 let po dobu dvaceti let. Deset tisíc z nich přitom na začátku zkoumání tvořili nekuřáci, sedm tisíc ti, kteří s kouřením již skoncovali, 5800 lidí, kteří byli odhodláni s kouřením skoncovat, ale ještě se jim to zcela nepodařilo, a 2500 kuřáků.