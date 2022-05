Jak ulevit bolavým kolenům

„U akutní silné bolesti může lékař podat injekci kortikosteroidů do kolenního kloubu, aby pomohl rychle snížit akutní zánět. To poskytuje rychlou úlevu, ale není to něco, co by lékaři rádi používali opakovaně ve stejné oblasti během krátké doby,“ vysvětluje Trentacostaová pro Huffington Post.