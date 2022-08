Deset drobných kroků, jak podpořit zdraví střev

Nestravujete se zrovna dvakrát zdravě a chcete to změnit? Díky internetu a dostupnosti celé řady informací se to může zdát snazší než kdykoli předtím. Jenže vyznat se ve změti rad a tipů, mnohdy od „samozvaných“ odborníků, nemusí být tak snadné, navíc někdy jsou takové „rady” dokonce i nebezpečné.

Zní to snadno na to, aby to nějak pomohlo, přesto právě pravidelné zařazování nových druhů ovoce či zeleniny do jídelníčku je jedním z nejlepších způsobů, jak zvýšit rozmanitost střevních mikrobů.