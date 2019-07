das, Novinky

Záškrt je bakteriální infekční onemocnění způsobené bakterií Corynebacterium diphtheriae, které se přenáší vzduchem. U nemocného způsobuje těžkou anginu, kterou doprovází vysoké teploty, otok krku, dýchací obtíže až dušení, přičemž polknutá tekutina spolu s krví může odtékat nosem. Takové případy často končí smrtí.

Léčba onemocnění je přitom velmi náročná, a to zejména z důvodu nedostupnosti antidifterického séra, které se po zahájení očkování přestalo vyrábět. Proto lékaři tak apelují na rodiče, aby své děti nechali očkovat a riziko onemocnění minimalizovali.

A za pravdu jim dávají dva případy, i když zatím ojedinělé - ve Španělsku a v Belgii. V obou případech šlo o malé neočkované děti (6 a 3 roky); mladší z dětí se bohužel lékařům nepodařilo zachránit.

„V dnešní době už se v Evropě a v Severní Americe se záškrtem setkáme pouze výjimečně, je ovšem třeba zdůraznit, že je to právě díky systematickému dlouhodobému povinnému očkování. V zemích s endemickým výskytem záškrtu, kde je proočkovanost nedostatečná, jsou ročně nahlášeny tisíce případů záškrtu a úmrtnost se stále pohybuje mezi 5–10 %, u dětí mladších 5 let a u osob nad 40 let dosahuje dokonce až 20 %,“ upozorňuje Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu.

Poslední velké epidemie záškrtu v rámci Evropy a Asie propukly v 90. letech 20. století ve státech bývalého Sovětského svazu - tedy zejména v Rusku, Bělorusku, na Ukrajině, v Tádžikistánu, a také v Mongolsku; tedy dlouhých 50 let po zahájení povinného očkování.

Důvodem epidemií byl zejména pokles proočkovanosti populace. Celkový počet nemocných se tehdy vyšplhal až na neuvěřitelných 150 000 případů, nemoci podlehlo 5000 lidí.

Hrozba nových epidemií se dnes bohužel vrací. „Ani záškrt nelze považovat za zcela vymýcený. Pokud bychom u něj přestali s očkováním, jistě by došlo k jeho návratu, podobně jako se to nyní děje se spalničkami,” doplňuje Milan Trojánek z iniciativy Medici PRO očkování.

Důležitá prevence



Jedinou a nejúčinnější formou ochrany proti záškrtu je povinné očkování v dětském věku.

Odborníci dnes ale doporučují přeočkování i v dospělosti, zvláště pak nemáte-li dostatečnou hladinu protilátek či plánujete cesty do zemí mimo Evropu a Severní Ameriku.

„Pokud jste již zanedbali očkování před plánovanou cestou, pak je vhodné si nechat udělat preventivní rozbor krve,” doporučuje lékař Vít Nádvorník z ambulance Synlab.