Chcete si zlepšit zdraví? Zařaďte do jídelníčku hmyz, radí odborníci

Součástí zdravého životního stylu je i bohatý a vyvážený jídelníček. Jeho součástí by měly být například i produkty bohaté na antioxidanty. A právě ty se nacházejí i tam, kde by je málokdo hledal, v tělech různého druhu hmyzu. Odborníci proto radí zařadit ho do běžné stravy.