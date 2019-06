das, Novinky

Zuby občas zaskřípe téměř každý. Tento příležitostný bruxismus zubům nevadí, ale pokud si chrup takto „ničíme“ pravidelně, může dojít k opotřebení zubní skloviny nebo zubních náhrad, či ke vzniku dalších komplikací, jako je bolest čelistních svalů a hlavy.

„Při velmi intenzivním skřípání či zatínání dochází u zubů k nadměrnému úbytku tvrdých zubních tkání a v jeho důsledku dochází ke zvýšené citlivosti zubů. Často pak skřípání zubů přináší i nemoci čelistních kloubů.

Pokud zlozvyk probíhá v noci, je samozřejmě narušena i kvalita samotného spánku. Nemluvě také o nepříjemných zvucích, které musí poslouchat lidé v okolí. Ty jsou často opravdu velmi hlasité. Běžný člověk by měl mít skousnuté zuby za den maximálně 15 minut, zatímco u lidí s bruxismem se jedná o mnohonásobně delší dobu,“ vysvětluje dentista Ondřej Šrámek z pražské Dentální kliniky Hradčanská.

Mezi nejčastější příčiny skřípání zuby patří stres a úzkost. Ke zhoršení pak dochází v souvislosti s konzumací alkoholu a stimulačních látek. U dětí se tak děje často i v důsledku prořezávání zubů či infekčního onemocnění. Většina z nich se zbaví tohoto zlozvyku do dospělosti.

Jak problém řešit?



„Pokud chce pacient trpící bruxismem zabránit poškozování zubů, případně i korunek či můstků, měl by si nechat zhotovit u zubního lékaře noční chránič zubů,“ doporučuje zubní lékařka Kristýna Krejsová z pražského Zubního centra Ořechovka.

Na pomoc se používají i svalové relaxanty. Hlavní „léčbou“ by ale mělo být zjištění příčin stresu či napětí a práce se svojí psychikou.

Je také vhodné se několik hodin před spaním vyhnout nápojům obsahující kofein, jako je káva, kola či čokoláda. Dobré je se také vyhýbat alkoholu. Ten má tendence zvyšovat intenzitu skřípání.

Omezte také žvýkání žvýkaček – podporuje zatínání svalů.

Bruxismus se může projevovat ale i během dne, například pokud se velmi soustředíme na fyzický sport či při studiu, kdy velmi často dochází k okusování tužek. Dobrým „trikem“ je, dát si mezi zuby špičku jazyka. A hlavně pracovat s psychikou.

U dětí je dobré se zaměřit na spánek

U dětí se bruxismus projevuje nejen ze stresu, ale například při růstu stálých zubů. Důležité je zajít ke stomatologovi, který poradí, jak postupovat dále.

Pokud skřípe zuby dítě do šesti let věku, noční chrániče zubů se nedoporučují. Zde je zapotřebí upravit spánkový režim. Dítě by mělo chodit spát vždy ve stejnou dobu.

Dvě hodiny před usnutím by už nemělo sledovat televizi ani mít zapnutý počítač, to pro absolutní zklidnění mysli před spánkem.

Zároveň by se děti měly vyvarovat pojídání cukrovinek a pití slazených nápojů před spaním. Jejich spánek by se měl stát klidnější a potíže se skřípáním by měly odeznít.