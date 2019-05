Ročně se snaží s kouřením skoncovat přes 600 000 lidí, podaří se to 5 % z nich

Na první pohled to vypadá, že kuřáků v Česku výrazně ubývá, realita je ale trošku jiná. Přestože ubývá kuřáků klasických cigaret, s tabákem zcela skoncuje málokdo z nich. Ročně to zkouší více než 600 000 kuřáků, ale podaří se to jen 5 % z nich. Ostatní v touze po zdravější variantě často sahají po produktech nové generace. Kromě elektronické cigarety se jedná o produkty založené na bázi zahřívaného či ve skutečnosti tlejícího tabáku.