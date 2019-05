das, Novinky

Jak ukázaly nejnovější vědecké studie, krátkodobé expozice s vysokou intenzitou modrého světla mají nejen fototoxické účinky, ale také zvyšují riziko závažného očního onemocnění tzv. makulární degenerace, jež postihuje centrální část sítnice a způsobuje postupnou ztrátu vidění.

Podle odborníků je zapotřebí odlišovat dva druhy LED osvětlení

1. LED diody s teplým bílým světlem (2800-3300 kelvinů), u kterých intenzita modrého světla není tak vysoká a jejich fototoxicita je poměrně nízká. Toto osvětlení je nažloutlé či naoranžovělé, podobné klasické žárovce, působí příjemně a útulně, proto je hojně využíváno v domácnostech.

2. LED diody s chladnějším bílým tónem (5000-6000 kelvinů), jejichž světlo je pocitově sice neutrální, ale intenzita modrého světla je zde vysoká a také škodlivější.

Toto osvětlení je dnes hojně využíváno zejména u pouličního osvětlení, ale i osvětlení kanceláří, obchodních center apod. Někteří lidé jej využívají jako osvětlení i v koupelnách či kuchyních apod. Toto osvětlení pak mají i některé dětské hračky či světlomety u automobilů, obrazovky televizorů, mobilů, tabletů apod.

Další zdravotní rizika hrozí zejména v noci



Modré světlo je přirozenou součástí denního slunečního záření. Z pohledu zdraví je tak škodlivé především během noci.

„V sítnici jsou fotoreceptory modrého světla, které přímo komunikují s cirkadiánními hodinami mozku (biologický rytmus s periodou o délce 20–28 hodin).

Problém tak skutečně nastává až ve večerních hodinách, kdy nadbytek modrého světla narušuje rytmus spánku. A to tím, že neumožňuje vyplavování hormonu melatoninu (neboli hormonu tmy) do krve, kvůli čemuž je spánek nekvalitní a nedochází při něm k regeneraci všech buněk v organismu,” vysvětluje pro CNN vědec Gianluca Tosini z Atlanta's Morehouse School of Medicine.

Naopak přes den může mít modré světlo blahodárné účinky, jelikož zvyšuje bdělost.

Ochrana před modrým světlem



Dnes již existují nejrůznější filtry na elektronická zařízení, které chrání před modrým světlem. Některé telefony navíc mají již v nastavení tzv. noční režim, který modré světlo tlumí.

Filtry proti modrému světlu mohou mít i čočky v dioptrických brýlích. Stejný filtr mají i kvalitní sluneční brýle.

Nicméně podle zprávy ANSES ani tyto filtry jedince před negativními účinky modrého světla ochránit nemusí. Podle vědců totiž neexistuje doposud dostatek poznatků, že tyto filtry skutečně fungují.

Odborníci z ANSES tak lidem doporučují, aby nepodceňovali rizika spjatá s negativními účinky modrého světla, a to zejména u dětí, jejichž oči jsou mnohem citlivější, a preferovali alespoň ve svých domácnostech osvětlení i zařízení méně rizikové.