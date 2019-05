Neočkovaný student zažaloval školu kvůli zákazu vstupu, za pár týdnů onemocněl neštovicemi

Osmnáctiletý Američan Jerome Kunkel v dubnu zažaloval zástupce své školy za to, že v rámci prevence proti šíření závažných nemocí, jako jsou spalničky či plané neštovice, zakázala dočasně vstup neočkovaným studentům do školy, mezi které se řadil i on. Pár týdnů nato sám onemocněl planými neštovicemi.