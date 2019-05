Václav Pergl, Právo

Jak se měří?

Nitrooční tlak se může orientačně měřit pohmatem. Lékař jemným střídavým tlakem dvou prstů přes horní víčko posoudí konzistenci oka. Nitrooční tlak se dá hodnotit i objektivně, a to měřením speciálními přístroji tzv. tonometry. Ty se přikládají na znecitlivěnou část oka a naměří hodnoty nitroočního tlaku.

Někdy lze vyšetření provádět i bezkontaktně pomocí rychle vypuštěného vzduchu z měřicího přístroje. To zná asi hodně lidí.

Jaké hodnoty nitroočního tlaku jsou normální?

Normální nitrooční tlak se pohybuje mezi 12 až 22 mm Hg. Nutno ale poznamenat, že tlak v oku je ovlivňován řadou okolností a jeho hodnoty jsou někdy dosti kolísavé a individuální.

Mění se např. během dne. Vyšší je ráno, večer nižší. Ženy mají obecně vyšší tlak. Je také značná závislost na etniku – u černochů jsou vyšší hodnoty, ale i poloze těla apod.

Co může vyšší nitrooční tlak způsobit?

Zvýšený nitrooční patří mezi hlavní rizikový faktor při vzniku glaukomu neboli zeleného zákalu. Je prokázáno, že dlouhodobý vyšší tlak v oku poškozuje nervová zakončení na sítnici a zrakovém terči oka.

Glaukom je společensky a medicínsky závažné onemocnění postihující miliony lidí na celém světě. Bohužel je často příčinou nevratné slepoty, protože u této velmi často bezpříznakové choroby dochází k trvalému poškození zrakových nervů.

Znamená to, že vyšší nitrooční tlak rovná se glaukom?

Není tomu tak pokaždé. U někoho jsou hodnoty očního tlaku trvale vyšší, a přesto nejsou nervové oční tkáně poškozeny. A naopak u někoho i nízké hodnoty tlaku v oku škodí.

Vždy platí, že nitrooční tlak je třeba posoudit vícekrát za sebou a zařadit jej do souvislosti s ostatními očními nálezy. Pak teprve lze stanovit správnou diagnózu.

Kdy je vhodné si nechat vyšetřit nitrooční tlak?

Mezi rizikové faktory u glaukomu patří i krátkozrakost, cukrovka a užívání některých léků. Také vyšší věk patří mezi rizikové faktory pro vznik glaukomu. V případě existence nějaké kombinace těchto faktorů je doporučeno preventivní proměření nitroočního tlaku.

Optimální je vše provést v rámci očního vyšetření, a to doporučujeme kolem čtyřicátého roku věku. Zvláště je to vhodné u lidí, kde se v rodině glaukom již vyskytl. Tam je kontrola vhodná i dříve, kolem 35 let.

Glaukom je tedy tichý zloděj zraku?

Máte pravdu, glaukomu se někdy říká tichý zloděj zraku. Toto rčení má určité oprávnění, protože mnoho pacientů nemá žádné příznaky, nic je neupozorňuje na oční problém, a přitom již dochází k poškozování zrakových funkcí.

Také se traduje, že glaukom nelze léčit.

To ale dnes již neplatí. Máme k dispozici řadu účinných léků, které stabilizují vysoký nitrooční tlak. Pacient si sám pravidelně kape oční kapky, čímž pozitivně ovlivňuje tento hlavní rizikový faktor. Léčba je však dlouhodobá.

Pokud i přesto dochází k progresi onemocnění, může být indikován laserový zákrok nebo mikrochirurgický výkon. Cílem léčby glaukomu je zabránit poškozování nervové tkáně našich očí.

Měli by tedy lidé chodit na pravidelné oční prohlídky?

Samozřejmě. A to i když mají dojem, že vidí vcelku dobře. Včasná prohlídka může zabránit rozvoji onemocnění a tím postupnému zhoršování vidění.