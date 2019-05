luh, das, Novinky

Standardní kardiochirurgická operace spočívá v rozříznutí a otevření hrudníku, zastavení srdce na mimotělním oběhu a voperování chlopně. Nově lze ale tyto zákroky provádět i pomocí tzv. katetrizace.

„Chlopeň putuje v naprosté většině výkonů do srdce pomocí katetru přes tepny v třísle. Vše tak probíhá při vědomí, v lokální anestézii. Umělá chlopeň má tu výhodu, že ji lze vtlačit do katetru, přičemž jakmile se dostane do srdce, opět se jí navrátí její původní tvar,” vysvětluje vedoucí lékař intervenční kardiologie pražské Nemocnice Na Homolce Martin Mates.

Operaci nedávno podstoupil i slavný zpěvák Mick Jagger.

Tato metoda je tak vhodná i pro nemocné ve vyšším věku, jako tomu bylo i u jednadevadesátiletého pana Zdeňka K.

„Měl jsem problém s dušností. Kopeček, který jsem chodívával vždycky na jeden zátah, jsem šel na dvakrát. Proto jsem šel k lékaři, který mi doporučil výměnu chlopně,” svěřil se tři hodiny po ´operaci´ Novinkám pan Zdeněk, který se po zákroku cítil skvěle a už se nemohl dočkat, až vyrazí na svou oblíbenou procházku.

Lidem v takto vysokém věku tato operace může prodloužit život o 3 až 5 let. U mladších lidí okolo pětašedesáti let ještě přesně nelze určit, o kolik let jim tento zákrok prodlouží život.

„Kromě věku pacienta je velmi důležité, jaké má další onemocnění. Pokud se jedná o méně rizikové nemocné, tak se jim jejich život může prodloužit o více let, ale přesná data ještě neznáme, jelikož se jedná o novou metodu a všichni, kteří operaci absolvovali, ještě žijí,“ vysvětluje lékař.

Výměna srdeční chlopně

Po operaci se lidé velmi rychle vrací ke stejně kvalitnímu životu, jako by žádnou vadu neměli. Pooperační zátěž je tak pro nemocné naprosto minimální.

Aby se operace povedla, záleží samozřejmě na mnoha okolnostech, jako je správné umístění chlopně, těsnění atd. Zákrok trvá zhruba hodinu a je plně hrazen pojišťovnami.