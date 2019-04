das, Novinky

„Začalo to na podzim minulého roku, kdy jsem si začala všímat toho, že jsem hodně unavená, nevýkonná, usínala jsem přes den. Nevěnovala jsem tomu zprvu nijak velkou pozornost, ale po pár týdnech jsem si všimla zvětšené uzliny na krku. Tím, že studuji medicínu, tušila jsem, o co by mohlo jít, takže jsem neváhala a hned jsem došla za praktickou lékařkou. Prodělala jsem sérii vyšetření a vyslechla si diagnózu Hodgkinův lymfom, což je rakovina lymfatických uzlin,“ popisuje začátek svého onemocnění Bára.

Stejnou diagnózu si nakonec vyslechla i paní Dana. Lékaři ji sice nejprve léčili na boreliózu, pak jí ale odebrali uzlinu a za několik týdnů se dozvěděla, že se jedná o rakovinu lymfatických uzlin.

Obě tedy musely podstoupit drastickou léčbu, se kterou je úzce spjat i jeden nepříjemný jev, tolik zásadní pro psychiku žen – ztráta vlasů. „Bylo hodně otravné, jak mi vlasy padaly a byly úplně všude, takže jsem se docela těšila, až si je oholím. V ten okamžik to byla docela úleva. Nicméně byl docela nezvyk mít dlouhé vlasy a v pár vteřinách nic, proto jsem si hned pořídila paruku. Chránila mne i před lítostí okolí,“ tvrdí Bára.

Podobné to měla i Dana, která měla ale na rozdíl od Báry velmi řídké vlasy již před léčbou.

„Po 14 dnech od zahájení léčby mi začaly vypadávat chuchvalce vlasů, proto jsem vzala do ruky strojek a sama se ostříhala. Zprvu jsem měla obrovský strach, jak budu vypadat. Ale jakmile se stalo, už jsem na to pohlížela lépe. Pomohly mi i děti, které na můj nový účes pohlížely zvesela. Nicméně i tak jsem se začala poohlížet po paruce.”

Není paruka jako paruka



Obě ženy ale velmi záhy zjistily, že není paruka jako paruka a v levnějších variantách se velmi potí hlava, špatně se nosí a po krátké době již nevypadá dobře.

Mnohem lepší variantou jsou tak paruky s přírodními vlasy, které jsou ale i výrazně dražší. Jejich cena se pohybuje kolem 20 000 Kč, což si málokterá onkologicky nemocná žena může v době léčení dovolit.

Oběma nakonec podal pomocnou ruku Nadační fond Daruj vlasy, který jim paruky z přírodních vlasů zafinancoval.

„Paruka s přírodními vlasy je o úplně něčem jiném, to se prostě vůbec nedá srovnávat. Vypadá mnohem přirozeněji a lépe drží na hlavě. Osobně mám i velkou radost, že můžu vlasy žehlit, lakovat a vytvářet s nimi účesy, které z umělých vlasů dělat vůbec nešlo,” uzavírá paní Dana.