Vendula Presserová, Právo

Pak choi



Bok choy, pak choi neboli čínské bílé zelí se z původní vlasti Číny během tisíců let rozšířilo do celého světa. Tento příbuzný mangoldu je dobrou zásobou živin a má velmi nízký obsah kalorií.

Pokud jde o vliv na lidský organismus, přisuzují se mu ochranné účinky před vznikem rakoviny, zejména plic, prostaty a rakoviny tlustého střeva. Ve velkém množství obsahuje kyselinu listovou, která mimo jiné ochraňuje plod během prvního trimestru těhotenství před mutací v DNA a před vrozenými vadami neurální trubice. Maminky, které od počátku těhotenství konzumují dostatek kyseliny listové, chrání své dítě před rozštěpem páteře.

Pak choi také ukrývá vitamin C, vitamin E a beta­karoten. Tyto živiny mají silné antioxidační vlastnosti, které pomáhají buňkám odolávat poškození volnými radikály.

Na rozdíl od většiny ostatních druhů ovoce a zeleniny obsahuje také minerální selen. Tento prvek pomáhá při detoxikaci těla, zabraňuje zánětu a snižuje výskyt nádorů. Vláknina přispívá ke zdraví střev a udržuje rovnováhu střevní mikroflóry.

Přátelské bakterie ve střevech tuto zeleninu milují, a právě ony ovlivňují imunitu, metabolismus a trávení. Železo, fosfor, vápník, hořčík, zinek a vitamin K přispívají k pevnosti kostí. A to stále není vše.

Pak choi se dá kombinovat s ostatními listovými saláty, s ovocem či avokádem, s ořechy.

FOTO: Profimedia.cz

Pak choi snižuje krevní tlak a prospívá i kardiovaskulární soustavě. Cholin svědčí spánku, kondici svalů, učení a paměti. Pomáhá také absorbovat tuk a snižovat chronický zánět v tukové tkáni, tím silně podporuje úspěšné hubnutí.

V syrovém stavu si zachová nejvíce cenných látek. Listy můžete přidat do zeleninových salátů nebo do smoothies. Pak choi se dá kombinovat s ostatními listovými saláty, s ovocem či avokádem, s ořechy. Chuťově ho výborně doplní zálivky z citronu a medu či balsamika.

Výživovou hodnotu čínského zelí je možné podpořit mléčným kvašením, připravit z něj kimchi. Uplatní se i v teplé kuchyni, především v receptech asijské kuchyně. Listy však rychle vadnou, podobně jako špenát.

Před použitím je proto na několik minut ponořte do vroucí vody, poté je zchlaďte v ledové vodě. Do jídla přidejte toto mimořádně zdravé lupení až nakonec. Pak choi lze dále využít při zapékání, grilování, dušení, smažení, ale i do polévek. Jeho chuť báječně doladí česnek a zázvor, eventuálně pálivé kari.

Čekanka

Budete­-li pravidelně konzumovat čekankové puky, zlepší se vám spánek i krevní tlak, vaše tělo se zbaví balastu a bude méně ohroženo nemocemi kardiovaskulárního systému, jako jsou arterioskleróza (kornatění tepen), vysoký krevní tlak, infarkt nebo mrtvice.

Navíc se snáz zbavíte přebytečných kil. Jde totiž o zeleninu, která byla už v antice považována víc za lék než za jídlo.

FOTO: Profimedia.cz

Puky se pěstují zahrnuté zemí, aby kontakt se světlem nepodpořil vznik hořkého intybinu. Ten sice kazí sladkou chuť, na druhé straně je právě tato látka zodpovědná za řadu zdravotních benefitů. Najdete ji jak v bílé, tak červené odrůdě čekanky. Intybin reguluje činnost střev, jater, žlučníku, slinivky břišní a žaludku.

Jak čekanku upravit? Prakticky o ní platí totéž co o pak choi. Zkuste ji také zapéct se sýrem, nakrájet do polévky nebo přelít jogurtovým dresinkem s koprem.

Fenykl

Semínka fenyklu se používají na čaj, který je nejznámější svými úlevnými účinky při bolení bříška malých dětí.

O semínkách ale dnes řeč nebude, zaměříme se na listy sladkého fenyklu. I ty prospívají zdraví, léčí křeče v trávicím ústrojí, pomáhají při nadýmání, tlumí kašel, zvyšují tvorbu mateřského mléka.

Fenykl

FOTO: Profimedia.cz

Listy tvoří bílé bulvy a ty plní především roli salátové zeleniny. Mají příjemné anýzové aroma, křehkou strukturu a jemnou chuť, zvlášť pokud se fenykl před použitím nakrájí na plátky a namočí do studené vody.

Poté se z něj připraví báječný salát, ve kterém by neměl chybět olivový olej. Je­-li pro vás příliš aromatický, zkombinujte ho s dalšími druhy salátů a s ovocem.

Moc dobře si rozumí například s ledovým salátem, jablky a pomeranči. Šéfkuchař Jan Punčochář doporučuje celou hlávku fenyklu uvařit v osoleném mléce nebo péct v bylinkách zakápnutou olivovým olejem. Po této počáteční úpravě pak hlávku rozkrájejte a opečte na pánvi spolu s česnekem.