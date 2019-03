Zdena Nováčková, Právo

Jde o polokeř, který roste hojně na suchých a slunných místech. Dorůstá výšky půl metru a kvete drobnými růžovými až nafialovělými květy, a to od června do září.

V říjnu a listopadu se sbírá kořen, který je hojně užíván i ve farmacii.

Jehlice obsahuje látky, které mají slabé estrogenní a kortikoidní účinky.

Nejčastěji se však používá na podporu vylučování kyseliny močové a tento její účinek má široké uplatnění při řešení problémů, jako jsou zánětlivé procesy v ledvinách a v močových cestách, revmatická onemocnění a dna.

Kromě toho má příznivý vliv na látkovou výměnu, lymfatický systém a na funkci žláz s vnitřní sekrecí.

Mírně zvyšuje krevní tlak, povzbuzuje srdce a zabraňuje edémům srdečního a ledvinového původu.

Na co si dát pozor



Kořen se užívá ve formě nálevu, ale je třeba dodržet určitá pravidla.

Při dlouhodobé proceduře se z těla vyplavují některé minerály důležité pro organismus, proto je vždy potřeba užívání na týden po třech týdnech přerušit.

Pokud si jehlici naordinujete sami, pijte čaj pouze pět nebo šest dnů v týdnu.

Nejbezpečnější je proto užívat jehlici ve směsi s jinými bylinami.

Rozhodně není vhodná pro děti a těhotné ženy.

Na ledviny



Na podporu ledvin smíchejte 40 g kořene jehlice, 30 g listů břízy a 30 g kořene lékořice (jedna kávová lžička směsi na 1,5 dcl vody). Byliny nejprve nechte louhovat ve studené vodě nejméně osm hodin, ale klidně mohou zůstat namočené i přes noc. Potom vše ve stejné vodě asi deset minut povařte a dalších deset minut nechte ustát. Pak přeceďte.

Pijte pouze jednou denně nalačno po dobu tří dnů, následně si dejte vždy na čtyři dny pauzu. Tímto způsobem užívejte čaj maximálně osm týdnů. Tak to doporučuje v Herbáři Jiří Janča.

Jehlicový koňak



Bezpečnější je užívání jehlice trnité formou koňaku. Jeho příprava je jednoduchá. Do jednoho litru klasického koňaku se přidá 200 gramů nakrájeného kořene jehlice a nechá se deset dní louhovat při teplotě asi třicet stupňů Celsia, občas směs protřepte. Potom vše přefiltrujte a v tmavé lahvi uložte na chladné místo.

Užívejte několikrát denně deset až patnáct kapek ve sklenici vody.

Směs na klouby



Na bolest kloubů a na revmatické bolesti se obvykle kombinuje s drcenými jalovčinkami a kořenem petržele, případně celeru.

Koupel na podporu mízního systému



Z nasušených listů a květů jehlice lze připravit koupel, a to klasickým způsobem. Rostlinu nechte louhovat ve studené vodě do druhého dne, pak ji krátce převařte a vlijte do připravené koupele, ve které je třeba vydržet přibližně čtvrt hodiny.

Z nasušených listů a květů jehlice lze připravit koupel.

Koupel je prospěšná nejen na mízní oběh, ale působí také blahodárně na klouby. Je však třeba vytrvat a provádět koupele pravidelně nejméně třikrát týdně po dobu jednoho měsíce, ale klidně déle, dokud nedojde ke zlepšení stavu.

Když se zeptáte v lékárně nebo prodejnách s bylinkami, určitě vám doporučí bylinné směsi, kde je jehlice trnitá zastoupena.