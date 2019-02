das, Novinky

Prvotní příznaky onemocnění se začnou objevovat 10–14 dní po nakažení virem. Nemocné trápí kašel, rýma, zánět spojivek, zvýšená tělesná teplota až horečka šplhající ke 40 stupňům.

Po cca 2–3 dnech se v ústech objeví tzv. Koplikovy skvrny – drobné tečkovité bělavé flíčky na červeném podkladu. Za další dva dny vypukne vyrážka, která se zprvu objevuje za ušima a na zátylku, posléze postupuje přes obličej a krk směrem dolů na trup a končetiny. Současně se zvětšují mízní uzliny, může nastoupit průjem a nechutenství.

FOTO: Profimedia.cz

Nekomplikovaný průběh spalniček může provázet zánět průdušek. Existují ale i komplikace jako zápal plic a meningitida. Nejvíc obávanou komplikací je tzv. subakutní sklerotizující panencefalitida, což je vzácný, ale vždy smrtelný následek spalničkové nákazy.

Projevuje se až po šesti či sedmi letech po předchozí infekci. Dochází k ní, pokud dítě prodělá spalničky do dvou let věku, kdy ještě imunitní systém není úplně zralý a infekce se rozšíří i do centrálního nervového systému.

Komplikace může způsobit i nákaza těhotné ženy v prvních dvanácti týdnech těhotenství, zde hrozí především potrat.

Léčba spalniček



Na toto onemocnění neexistuje žádný speciální lék. Nemocný by měl zůstat vzhledem k vysoké infekčnosti v izolaci a v posteli.

Kromě klasických léků na zvýšenou teplotu, infekci dýchacích cest a zánět spojivek je zapotřebí dodat skrz doplňky stravy vitamin A. Při průjmu je pak nutné dbát na dostatečný příjem tekutin a bílkovin.

Většina lidí se vyléčí během dvou až tří týdnů, podle světových statistik ale kolem 5–20 % vlivem vážných komplikací umírá. Nejohroženější skupinou jsou přitom děti do 2 let věku.

FOTO: Profimedia.cz

Důležitost očkování



Proočkovanost proti spalničkám v posledních letech významně klesá. Pro dosažení kolektivní imunity je ideální minimálně 95procentní proočkovanost dvěma dávkami vakcíny.

„Nyní je proočkovanost české populace kolem 90 procent, což není dostatečné a může to být jeden z důvodů současného zvýšeného výskytu spalniček,“ upozorňuje náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula.

Stále přibývá rodičů, kteří očkování odmítají. Mnozí z nich stále věří podvodné studii z roku 1998 tehdy ještě britského lékaře Andrewa Wakefielda, jež tvrdila, že kombinovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám způsobuje autismus.

Této lživé informace se tehdy chytily některé známé osobnosti, kvůli nimž se zpráva rozšířila do celého světa.

Přestože dvacetiletá zkoumání nic takového nepotvrdila, míra proočkovanosti v západním světě významně klesla.

Přestože podle odborníků existují závažné nežádoucí účinky očkování, v porovnání s tím, kolik lidí by zemřelo v okamžiku, pokud by se toto onemocnění rozbujelo, lze považovat tyto nežádoucí účinky očkování za zanedbatelné.