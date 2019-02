Kristýna Léblová, maj, Novinky

„Máme zde různé typy přístrojů vhodné téměř pro každého, léčí se zde například lidé po neurologických onemocněních, cévních příhodách s pohybovým deficitem, po úrazech, po operacích kolen či kyčle apod. Pomoci umíme i lidem s bolestí zad či sportovcům trénujícím stereotyp běhu, ale z kapacitních důvodů musíme zejména tyto pacienty často odmítat,” vysvětluje primářka rehabilitačního oddělení Silvie Šidáková.

Díky videohrám zlepšují pacienti své pohybové schopnosti.

Jeden z přístrojů je tzv. chodník připomínající běžecký pás z fitness center, u něhož je zavěšena interaktivní obrazovka. Pacienti na něm mohou formou hry, např. přeskakováním louží nebo překračováním nejrůznějších překážek, trénovat svůj pohyb.

Pokud si myslíte, že přístroj dokážete po zapamatování her ošálit, jste na omylu. Hry mají různé stupně úrovní a dají se dokupovat nové a nové.

Robotické systémy

Kromě chodníku nemocnice pořídila i robotickou ruku Pablo. Na té procvičují pacienti většinou po cévních příhodách motoriku a poznávací schopnosti horních končetin. Například pacientka Šárka Malá si nemůže novou formu rehabilitace vynachválit.

„Nikdy předtím jsem neměla šanci to zkusit a dá to docela zabrat, než se to člověk naučí. Prospívá mi to k lepšímu,“ sděluje pacientka, která doposud byla zvyklá na klasické videohry, které hraje s vnoučkem.

Jednou z her, na které cvičí, je bludiště. Hraje se senzorem podobným balónu a procvičuje se na něm pohyblivost a rotace zápěstí.

„Takových her zde máme hned několik, všechny jsou zaměřené na pohyb ruky, a to zejména rotace zápěstí. Kromě samotné motoriky u nich musíte řešit i správné načasování, o to je to složitější,“ vysvětlila Novinkám ergoterapeutka Iva Burlaková s tím, že i díky těmto systémům má pacient rychlejší výsledky.

Hry zrychlují uzdravení pacientů.

Trutnovská nemocnice investovala nejen do rehabilitačních strojů, ale i do nových technologií na radiologickém oddělení nebo třeba do infuzní techniky pro oddělení chirurgie, interny nebo oddělení ARO. Celková částka činila zhruba 75 milionů, přičemž velký podíl zaplatila z dotací Evropské unie.